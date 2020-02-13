【武漢肺炎】日本一日增4宗確診　首現死亡個案 (22:42)

【22:42】共同社報道，該老婦與確診的東京都出租車司機為親戚。

東京的士司機確診 曾接載中國遊客

【20:00】日本傳媒引述消息報道，東京一名70多歲的士司機確診感染新型冠狀病毒肺炎。他上月29日發燒，本月6日入院，今日證實測試屬陽性，如屬實則是本月5日以來，首宗不涉及包機及郵輪的國內感染。報道稱，該名的士司機透露曾在東京羽田機場接載中國遊客，厚生勞動省正調查其感染途徑。

共同社報道，和歌山縣一名50多歲男外科醫生確診，這是日本首名確診的醫生。該醫生因肺炎發病已經住院，據稱他在住院前持續低燒之時，一邊吃退燒藥，一邊工作了3天。

日本千葉縣政府今日發布消息稱，縣內一名20多歲男性確診感染新型冠狀病毒肺炎。該男子本月2日起有持續發燒等症狀。縣政府表示，目前無法確認病人與其他確診患者是否有明確接觸。

明起飛機或船若有確診者 乘客全部住院至檢測有結果

日本厚生勞動相加藤勝信今日就新型冠狀病毒肺炎疫情會見記者，宣布明日（14日）起將按照傳染病檢疫的相關法例，在入境前對新型冠狀病毒肺炎患者或疑似感染者等實施「隔離」及「停留」等措施。「隔離」是指在機場、港口等地，如發現疑似感染危險疫症者，且檢測屬陽性的情況下，將感染者直接送到醫療機構入院治療。「停留」則指在飛機或船舶上只要有一名確診者，乘客全員要住進醫療機構，直至有檢測結果為止。

修例前，日本政府無法強制要求無症狀的人接受檢查，強制要「鑽石公主」號郵輪乘客留船檢疫的做法被質疑沒法律依據。新措施料今日在內閣會議上通過。當局稱，此前乘包機返國的僑民中，有5名無病徵感染者，相信其他返國僑民，或正在「鑽石公主」號郵輪上接受檢疫者可能再出現類似情況，新措施有助防止疫情擴散。

（共同社/NHK/ANN）

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