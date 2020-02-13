【武漢肺炎】越南山雷至少6宗確診　「封區」隔離1萬村民20日 (19:15)

山雷距離首都河內約40公里，並不靠近中國邊境，屬農業地區，由數條村莊組成。法新社引述衛生部門稱，當地錄得6宗確診個案，《越南快報》（VnExpress）則稱當地確診個案達7宗；暫未知相關確診者的染病途徑。法新社稱，山雷周邊已設檢查站，有村民表示，當局建議居民避免大型集會，有村民稱生活深受影響。當地居民很多從事建築和油漆行業，有居民在電話中向法新社記者透露：「我們不可離開，就算可以，客戶都不像過去般那樣歡迎我們。」

越南已知有16宗確診個案，包括在山雷確診的病例。越南已暫停所有來往中國大陸的航班，亦暫停向中國公民和過去兩周到訪中國的外國人發新簽證，以防疫情擴散。

（法新社/越南快報）

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