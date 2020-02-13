【武漢肺炎】美國疾控中心檢測工具有瑕疵　停止送往其他國家 (18:45)

CDC在2月5日起開始向全國各州的實驗室發送200套檢測工具，以加快確診新冠肺炎的檢測速度；每組檢測工具可使用700至800次。CDC免疫及呼吸系統疾病專家梅索尼耶（Nancy Messonnier）稱，實驗室通報指出，在真正為樣本測試之前的檢查過程中，發現出現「無定論」（inconclusive）的結果，即既非陽性也非陰性。如今出現問題，意味各州仍須把所有樣本送交CDC位於喬治亞州亞特蘭大總部檢測，獲得檢測結果的時間會延後數日。

梅索尼耶指出，問題是由於測試所用的一種材料所致，CDC會盡快重新提供新材料予所有實驗室。由於另外200套測試工具亦已發送往逾30個國家，CDC發現有問題後已煞停發送。目前美國已知有13宗新型冠狀病毒肺炎確診病例。

（法新社／紐約時報）

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