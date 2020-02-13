【武漢肺炎】美國疾控中心檢測工具有瑕疵　停止送往其他國家 (18:45)

美國疾病控制與預防中心（CDC）官員周三（12日）公布，當局發現向各州實驗室發送的新型冠狀病毒肺炎檢測工具套裝有瑕疵，未能得出陽性或陰性結果，相信是其中一種原料有問題所致。
CDC在2月5日起開始向全國各州的實驗室發送200套檢測工具，以加快確診新冠肺炎的檢測速度；每組檢測工具可使用700至800次。CDC免疫及呼吸系統疾病專家梅索尼耶（Nancy Messonnier）稱，實驗室通報指出，在真正為樣本測試之前的檢查過程中，發現出現「無定論」（inconclusive）的結果，即既非陽性也非陰性。如今出現問題，意味各州仍須把所有樣本送交CDC位於喬治亞州亞特蘭大總部檢測，獲得檢測結果的時間會延後數日。
梅索尼耶指出，問題是由於測試所用的一種材料所致，CDC會盡快重新提供新材料予所有實驗室。由於另外200套測試工具亦已發送往逾30個國家，CDC發現有問題後已煞停發送。目前美國已知有13宗新型冠狀病毒肺炎確診病例。
（法新社／紐約時報）
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