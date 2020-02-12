巴布亞新幾內亞12人獨木舟翻沉　4倖存者漂流32日終獲救 (19:09)

據《所羅門星報》報道，4名生還者包括男子斯塔利（Dominic Stally）、一名婦人及其12歲女兒，以及另一名20多歲男子。生還者表示，事發當日他們乘坐加裝摩打的獨木舟，打算由布干維爾島（Bougainville Island）前往大約100公里外的卡特雷特群島（Carteret Islands）慶祝聖誕節，詎料中途翻船。意外最終共造成8人死亡，部分人是在翻船時遇溺身亡，其餘在漂流期間脫水而死，死者包括一名嬰兒。

撿回一命的斯塔利說：「一對夫妻死了，他們的孩子由我來照顧，但孩子後來也丟了性命。」他表示，漂流期間多次看到有船在附近，但沒有一艘注意到他們，直到今年1月23日才在新喀里多尼亞島（New Caledonia）外海由一艘漁船救起，前後漂流了約2000公里。他說，全靠海上漂流的椰子和接雨水喝「吊命」。

獲救4人在漁船過了一周，上周六（8日）被送到所羅門群島首都霍尼亞拉的醫院接受治療，他們有嚴重脫水和精神受創徵狀。

（衛報）

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