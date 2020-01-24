澳洲山火致113物種失棲息地　部分面臨即時滅絕風險 (16:16)

澳洲政府的野生動物和受威脅物種山火復蘇專家小組（Wildlife and Threatened Species Bushfire Recovery Expert Panel）周二（11日）發表報告，列出13種鳥類、19種哺乳類、20種爬蟲類、17種蛙類、5種無脊椎動物、22種小龍蝦和17種魚類急需援助。

報告指出，部分高度受威脅物種面臨「即時滅絕風險」，因為牠們的棲息地幾近全毁，包括普格青蛙（Pugh's frog）、藍山水石龍子（Blue Mountains water skink）和袋鼠島袋鼩（Kangaroo Island dunnart）；而樹熊和煙鼠（Smoky mouse）的棲息地則受山火嚴重破壞，被列作需要「緊急介入」協助。

報告指出，名單上部分物種在山火前屬不受威脅物種，但現在因失去大部分棲息地而可能陷於險境。環境部長蘇珊·利（Sussan Ley）表示，下一份新名單將列出受山火影響的植物及其他無脊椎動物。

（英國廣播公司）

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