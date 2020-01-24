【武漢肺炎】曾出席星洲會議英商人料為超級傳播者　到過法國瑞士返英傳染最少11人 (18:45)

這名「超級傳播者」任職氣體分析儀器公司Servomex，上月20日至22日到新加坡，出席由公司在君悅酒店舉行的銷售會議，該會議有近百人出席（其中一人來自武漢），估計他在那裏受感染。離開新加坡後，他到法國東部阿爾卑斯山區萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪度假村，入住一間小木屋5天。法國衛生部上周六（8日）表示，與他同住在小屋內的5名英國親人確診。法國官員周日（9日）再宣布兩宗與該滑雪度假村有關的新增確診個案，兩人分別在英國和西班牙確診。至周一（10日）英國新增4人確診，這4人都與該「超級傳播者」有接觸，他們都是在法國時被感染。

該「超級傳播者」在法國度假後前往瑞士日內瓦，於1月28日乘飛機到倫敦吉域機場（Gatwick Airport），機上當時有近200人。衛生當局已接觸坐在近該男子附近的乘客。這男子在確診前亦曾到過其家鄉布賴頓霍夫區（Hove）的酒吧，又去過醫療診所。布賴頓一家診所的員工亦已確診，但未知是否與「超級傳播者」有關。

（華盛頓郵報）

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