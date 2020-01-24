【武漢肺炎】曾出席星洲會議英商人料為超級傳播者　到過法國瑞士返英傳染最少11人 (18:45)

據英國衛生當局資料及傳媒報道，一名上月到新加坡出席會議後感染新型冠狀病毒的英國男商人，相信是「超級傳播者」，他之後曾到過法國、瑞士，最後回國，其間傳染了至少11人。英國當局正追蹤該商人由染病到之後幾天確診這段時間內到過的地方，以及跟其有密切接觸的人，包括航班乘客。
這名「超級傳播者」任職氣體分析儀器公司Servomex，上月20日至22日到新加坡，出席由公司在君悅酒店舉行的銷售會議，該會議有近百人出席（其中一人來自武漢），估計他在那裏受感染。離開新加坡後，他到法國東部阿爾卑斯山區萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪度假村，入住一間小木屋5天。法國衛生部上周六（8日）表示，與他同住在小屋內的5名英國親人確診。法國官員周日（9日）再宣布兩宗與該滑雪度假村有關的新增確診個案，兩人分別在英國和西班牙確診。至周一（10日）英國新增4人確診，這4人都與該「超級傳播者」有接觸，他們都是在法國時被感染。
該「超級傳播者」在法國度假後前往瑞士日內瓦，於1月28日乘飛機到倫敦吉域機場（Gatwick Airport），機上當時有近200人。衛生當局已接觸坐在近該男子附近的乘客。這男子在確診前亦曾到過其家鄉布賴頓霍夫區（Hove）的酒吧，又去過醫療診所。布賴頓一家診所的員工亦已確診，但未知是否與「超級傳播者」有關。
（華盛頓郵報）
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 武漢肺炎人數香港 武漢肺炎香港個案 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 人傳人 新型冠狀病毒香港 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 超級傳播者 新加坡君悅酒店 吉域機場 編輯推介