【武漢肺炎】冰島預備隔離檢疫大樓　澳洲取消航班防病毒帶到南極 (21:15)

新型冠狀病毒肺炎至今（10日）蔓延至20多個國家，遠離疫區的冰島縱使未有確診個案，但在防疫上不敢鬆懈，正準備一座大樓作隔離檢疫；澳洲亦取消飛往鄰近南極洲的麥夸利島（Macquarie Island）科研站航班，避免把病毒帶到南極。
為應對新型冠狀病毒有可能來襲，人口約36.3萬的冰島正準備一座名為「X地方」（Place X）的建築，以備一旦有需要時可以隔離檢疫數百人。冰島政府亦設立協調中心，緊急人員和政府官員會在此作每日簡報。
澳洲南極署旗下的澳洲南極項目 （Australian Antarctic Program）表示，已取消一班原定載23人前往麥夸利島科研站的航班，並禁止觀光船前往。
距離武漢逾1.7萬公里的大西洋福克蘭群島，當地張貼了海報，提醒居民若感到不適，應如何處理，到訪的海空旅客也會收到相關信息，而今年夏天預計約有6萬名遊客乘郵輪到福克蘭群島。該群島只有一間醫院，內有隔離設施讓傳染病患者入住，當地官員已計劃若有需要，會擴大該隔離區。
（華爾街日報）
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