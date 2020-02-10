【武漢肺炎】京都花見小路遊客大減　商戶：回復了昔日祇園風情 (17:11)

家住左京區、踏單車途經花見小路的67歲男子村井致尚說：「雖然不知道是不是好事，但最近沒見過這麼少人的情況。」往年在這個時期參加京都市關西財經界研討會時，必定會順路到祇園的50多歲東京出版社男董事，也對祇園「人煙稀少感到驚訝」，他用手機拍下了冷清的景象。

近年到訪花見小路的遊客急升，但部分人作出不尊重行為，例如未獲許可進入私人地方，為拍攝藝妓而拉扯她們的和服等，令當地人頭痛。現時遊客大減，有餐飲及商店業者說「回復到以前的祇園風情了」、「有日本顧客表示買東西變得方便了」。一間向來外國顧客佔了七至八成的餐廳，其戴着口罩的44歲男店長說：「不止是中國，連歐美的顧客也減少了。」

除了祇園，遊客喜歡前往購物的大阪心齋橋和道頓堀，有鞋店店員稱，心齋橋現時遊客較以往減少了一半。

（朝日新聞）

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