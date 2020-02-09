【武漢肺炎】日本專家推算　半數病人疑被潛伏期患者感染 (21:24)

北海道大學感染症疫學教授西浦博等人的團隊，對中國、泰國、美國等地的「人傳人」感染病例共26組（52人）作分析。

目前研究認為，新型冠狀病毒肺炎的潛伏期平均為5天。不過西浦團隊發現，若假設第2名患者是在第1名患者出現徵狀後才感染，不少組別中的第2患者平均潛伏期僅3.4天，時間過短，不符合「5天潛伏期」的假設。鑑於研究中有過半數病例未滿5天便出現徵狀，因此團隊得出半數以上患者是被尚在潛伏期的患者傳染的結論。

西浦認為，這顯示僅依靠隔離很難控制疫情，應把工作重點放在長者等高風險人群防疫上，還要完善醫療體制。

（共同社）

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