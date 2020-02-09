泰國槍擊案27死包括槍手　巴育：事源賣屋糾紛 (15:06)

【11:15】泰國當局將死亡人數由21人修正為20人，指出事件造成42人受傷，其中21人仍然留醫，其餘21人已回家。乍甲班特在「呵叻第21號站」商場與警方對峙17小時後被擊斃。（路透社／曼谷郵報）

【10:36】泰國衛生部確認，乍甲班特已被擊斃。（路透社）

【09:50】警方安排乍甲班特的母親到場，希望可說服乍甲班特投降。（曼谷郵報）

【08:21】泰國首都曼谷東北呵叻市周六（8日）發生罕見嚴重槍擊案，32歲軍士長乍甲班特（Jakrapanth Thomma）射殺同袍等人後潛匿在「呵叻第21號站」商場（Terminal 21 Korat）。泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，一名安全部隊成員今日（9日）較早時試圖闖入商場制止槍手不果遇害，令死亡人數增至21人，目前至少31人受傷。槍手目前仍在商場內。

據路透社報道，阿努廷接受記者訪問時，商場曾傳出爆炸聲及槍聲。facebook表示，已刪除乍甲班特帳戶，並稱facebook不容許暴行，也不會讓他人支持此等攻擊行為。乍甲班特犯案期間曾更新其社交網頁，上載自拍、爆炸等照片或作實況直播。

（路透社／中央社）

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