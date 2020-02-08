泰軍人槍殺途人挾持人質　至少20死 (23:10)

32歲軍士長乍甲班特（Jakrapanth Thomma）下午先在軍營內槍殺與他不和的指揮官、該指揮官的63歲岳母和一名士兵，之後偷取武器，槍擊多名衛士再致一人身亡，然後駕駛軍用車逃走。他駕車進入鬧市期間沿途開火，約於傍晚6時在「呵叻第21號站」商場（Terminal 21 Korat）前下車再向途人掃射，掃射引爆飲食廣場一個炊具煤氣罐，導致火光熊熊。

報道稱，槍手是屢次奪獎的槍擊手，至少持有6款槍械和700枚子彈犯案，包括突擊步槍和M60通用機槍等，身上有多枚手榴彈。當地傳媒報道，槍手在商場4樓挾持了多達16名人質，現場持續傳出槍聲。警方封鎖商場和疏散群眾，一邊帶來槍手的母親，冀她能說服槍手投降，特種部隊則在另一邊準備衝入。

乍甲班特犯案期間頻頻更新其社交網頁內容，上載自拍特寫、爆炸等照片或作實况直播。當中他提及報復，批評權貴貪污。之後不久，該網頁被撤下。

（曼谷郵報/法新社/亞洲新聞頻道）

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