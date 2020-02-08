【武漢肺炎】法國5英國人確診包括一小童　不建議國民前往中國 (22:40)

法國衛生部長比贊今日（8日）表示，5名英國人在法國確診感染新型冠狀病毒，他們之前與一名曾到新加坡的確診患者同住一間滑雪小屋內。
【22:40】法國當局宣布，5名新增確診患者到過的滑雪場附近兩間學校下周停課。除該5人外，另有6名英國人亦正在醫院接受新型冠狀病毒測試。正接受測試者中有兩名小童，他們與已確診的小童都曾在當地學校上課。
另外，法國外交部因應新型冠狀病毒疫情，上調對中國的旅遊警示，除非有極為迫切的原因，否則不建議國民前往中國。
【20:30】比贊（Agnes Buzyn）表示，該5名患者包括一名兒童在內，病情並不嚴重，已送院治療。衛生部官員表示，被稱為原始個案的英國患者，1月20日至23日到過新加坡，24日抵達法國停留4天，其間入住法國東部阿爾卑斯山區萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）一滑雪度假村的小屋，同住者包括4名成人和一名兒童，相信是該英國人傳染了另外5人。法國迄今確診個案有11宗。
（路透社）
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