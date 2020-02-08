【武漢肺炎】光州醫院隔離者拋紙條求救　稱院內缺糧水衛生惡劣 (20:20)

當局今日（8日）表示，目前為防疫而隔離者總數達1090人，以光州21世紀醫院的325人為最多。由於一對母女被確診前曾在該院留醫，故醫院自2月4日起關閉，院內醫護職員、病人和探病者全被禁止外出或出院，及後當中部分人病毒檢測結果呈陰性，獲准居家隔離，34名「低風險」病人則轉到光州消防學校等處的單人房隔離觀察；現仍有21名病人和5名醫護被評估為「高風險」者，要在醫院隔離至2月17日。

不過，院內有接受隔離者周四（6日）從3樓開窗朝記者呼救說：「無水飲，請送些水來。」病人又扔下寫有「需要衛生用品、飲用水、牙膏、杯麵」等的字條。他們投訴院內並非真正隔離，在一名確診者曾留醫的3樓，當時26名高風險患者仍然3、4人甚至6人同住一間病房，且沒有防護裝備，廁所、廚房、浴室一片混亂，垃圾桶滿溢，無人清潔，廁紙、牙膏、清潔用品等生活必需品匱乏。此外，一名周三（5日）確診者中午轉院，她的病房到晚上才消毒。

（YTN/世界日報/MBC/韓聯社）

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