【武漢肺炎】美日各有公民於武漢病歿　首度有非華人染病亡 (17:15)

美國駐華大使館發言人今日（8日）表示，該名確診美國患者60歲，周四（6日）在武漢市金銀潭醫院病逝，並向其家人致以深切慰問。《紐約時報》引述知情者稱，死者為一名女子。

另外，日本外務省今日公布，在武漢市因患嚴重肺炎住院的一名60多歲日本男子死亡，相信他很可能感染新型冠狀病毒。共同社引述政府消息人士報道，該名男子在1月16日出現發燒症狀，22日入院。日本政府在1月28日從醫院得悉，該男子初步對新型冠病毒檢測「很可能呈陽性」，但後來因病情原因，難以再進行確診測試。外務省引述中國醫療當局指出，患者屬高度疑似病例，但由於難以斷定是否感染新型冠狀病毒，官方死因為病毒性肺炎。

泰國衛生部今（8日）公布，當地新增7宗確診個案，包括3名泰國人和4名中國人，全國累計感染個案達32宗，是中國以外最多確診個案的國家。其中一名泰國患者是周二從武漢撤回的138名僑民之一，另兩名泰國患者曾接觸旅客。而新增的4名中國患者，分別是早前確診個案的家人，和來自中國高危地區的旅客。

（共同社/紐約時報/路透社）

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