【武漢肺炎】泰衛生部長批西方客若拒戴口罩應被逐　被質疑種族歧視後道歉 (22:30)

阿努廷在曼谷高架鐵路暹羅站（BTS Siam）派口罩時，向記者抱怨說，「歐洲人」（ai farangs）拒絕領取當局派出的口罩，彷彿對疫情不痛不癢。他說：「我們派發口罩，但他們仍拒絕戴上。他們應被趕出泰國！中國人、亞洲人——他們全都接下口罩，但歐洲人……實在難以置信。」阿努廷聲言，應讓大使館知悉這些遊客的不恰當行為。ai farangs在泰語中帶有貶義。

阿努廷數小時後在fb發文，稱要為自己向外國人發脾氣一事道歉，他解釋自己因部分歐洲旅客拒絕戴口罩合作防疫而生氣，強調因並不清楚外國遊客赴泰國前的行蹤，其旅程可能為泰國帶來健康風險。他期望得到對方尊重及合作，而非像他與隨行人員般遭人拍開手或報以鄙視眼光。

口罩對防疫的效用仍有爭議，雖然泰國衛生部長堅持應戴口罩，但世界衛生組織（WHO）則認為如無呼吸道病徵就毋須戴口罩，以免造成不必要的浪費及誤以為安全而對防疫鬆懈。

（曼谷郵報/Khaosod English）

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