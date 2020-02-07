【武漢肺炎】韓國將全面控制口罩消毒潔手液供應　重罰囤積者 (21:47)

副總理兼財長洪楠基表示，根據初步公布的措施，當地的口罩和潔手液生產商須每日向食品醫藥品安全處申報產量及國內外的貨運安排，賣方亦須向該部門通報大型銷售的訂單。韓聯社稱，政府盼藉新措施杜絕對口罩和消毒潔手液的囤積居奇和走私行為。

若中國廠房下周不復工 韓或缺原材料致口罩停產

中國疫情令全國多地不同行業的生產線紛紛停擺，或無法在農曆新年後復工，再加上兩岸三地旅客搶購，韓國的口罩和消毒潔手液等物資供應變得緊張。「我們用以生產即用即棄不織布口罩——包括手術口罩的原料，有九成是自中國進口。」一名韓國手術口罩生產商向商業新聞網站Business Korea稱：「我們接近花光庫存，我們一直跟中方合作伙伴保持聯絡，對方預期會在2月10日才重啟生產設施。令人沮喪的是，即使中方伙伴重啟運作，仍需至少一星期才可取得原材料。」有專家警告，倘若中國政府拒絕批准內地廠房在2月10日後復工，數十間韓國口罩生產商勢面臨因缺乏原材料而停產的最壞情况，屆時會令口罩更短缺，售價進一步飈升。

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