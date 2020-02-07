歐美大黃蜂減少恐影響糧食供應　科學家料與氣候有關 (21:25)

加拿大渥太華大學的研究人員，分析了歐洲和北美66個大黃蜂品種在1901至1974年及2000至2014年的數量變化，涉及近55萬項紀錄，並比較有關地區的氣候變化狀况。他們發現，與1970年代前相比，北美和歐洲踏入21世紀後，發現大黃蜂族群的可能性分別下降了46%及17%，意味當地蜂群減少。報告指出，有關地區的每月平均氣溫及總降雨量增幅已達至大黃蜂難以承受的水平，增加其滅絕風險，其中西班牙和墨西哥等南方地區尤其嚴重，雖然有大黃蜂遷移到較清涼的北方，但仍不足以彌補損失。

有份參與研究的倫敦大學學院學者紐博爾德（Tim Newbold）指出，過往有研究顯示歐洲和北美的大黃蜂正向北遷移，推測與氣候變化有關，今次則是首次直接連結兩者關係。帶領研究的生物學家索羅耶（Peter Soroye）表示，為阻止大黃蜂數目減少，養蜂人可盡量停用農藥，以及為蜂巢建造遮蔽物以作保護。

（BBC/CNN）

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