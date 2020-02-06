【武漢肺炎】譚德塞：若中國隱瞞疫情　相信確診病例更多 (21:41)

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，現在再討論疫情爆發初期是否有失誤，對事件沒有幫助，認為大家應將焦點放在可以採取什麼行動，來遏止疫情擴散到全球。麥肯齊（John Mackenzie）批評中國上月在舉行地方兩會期間，涉隱瞞新增確診個案。

世衛周三表示，下周二和三（11日及12日）數百專家會在瑞士日內瓦舉行會議，討論研發新型冠狀病毒的藥物、診斷和疫苗。流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，與會者包括臨牀調查的專家，並研究病毒從動物散播的來源。

（紐約時報/路透社）

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