【武漢肺炎】譚德塞：若中國隱瞞疫情　相信確診病例更多 (21:41)

中國迄今確診新型冠狀病毒個案逾2.8萬宗。世界衛生組織緊急委員會成員麥肯齊日前抨擊中國在疫情爆發初期沒有快速通報，「應受譴責」。一直為中國護航的世衛總幹事譚德塞周三（5日）回應有關批評，稱若中國有隱瞞疫情，相信確診病例會比現在多。
譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，現在再討論疫情爆發初期是否有失誤，對事件沒有幫助，認為大家應將焦點放在可以採取什麼行動，來遏止疫情擴散到全球。麥肯齊（John Mackenzie）批評中國上月在舉行地方兩會期間，涉隱瞞新增確診個案。
世衛周三表示，下周二和三（11日及12日）數百專家會在瑞士日內瓦舉行會議，討論研發新型冠狀病毒的藥物、診斷和疫苗。流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，與會者包括臨牀調查的專家，並研究病毒從動物散播的來源。
（紐約時報/路透社）
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