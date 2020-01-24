【武漢肺炎】多地嚴打假消息　新加坡強制傳媒文章加「內容含有謊言」警告 (23:46)

包括香港在內，各地有多人因涉發布與新型冠狀病毒肺炎有關的帖文被捕，例如印度喀拉拉邦有最少5人因WhatsApp信息被捕，馬來西亞亦有6人涉散播假新聞而被捕；中國拘捕8名被指在1月較早時散播謠言的人，至上周撤控；在越南亦有最少9人被罰款。

新加坡引用「假新聞法」（POFMA），強制傳媒和社交網站在帖文與文章加上「內容含有謊言成分」的政府警告；韓國警方與電訊監管機構合作阻止假消息；台灣亦警告散播假消息者會面臨受罰。社交網站亦有類似打擊假消息的行動，facebook表示會移除假消息，騰訊稱旗下微信程式加入工具協助揭穿謠言。

有關注言論自由的人憂慮，打擊針對新型冠狀病毒肺炎的言論或會令政府擴大控制權。英國人權組織「Article 19」的亞洲項目主管布爾（Matthew Bugher）稱，針對假信息把言論刑事化，很可能在爆發疫情期間扼殺重要消息的實時分享。

（中央社/路透社/法新社）

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