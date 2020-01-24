【武漢肺炎】多地嚴打假消息　新加坡強制傳媒文章加「內容含有謊言」警告 (23:46)

新型冠狀病毒肺炎疫情令難以證實的言論不斷在社交網站和通訊程式等出現，馬來西亞、印度和泰國等政府都以拘捕、罰款或用假新聞法，處分涉嫌發布假消息的人。關注言論自由的人憂慮當局會藉此加強措施打壓異見。
包括香港在內，各地有多人因涉發布與新型冠狀病毒肺炎有關的帖文被捕，例如印度喀拉拉邦有最少5人因WhatsApp信息被捕，馬來西亞亦有6人涉散播假新聞而被捕；中國拘捕8名被指在1月較早時散播謠言的人，至上周撤控；在越南亦有最少9人被罰款。
新加坡引用「假新聞法」（POFMA），強制傳媒和社交網站在帖文與文章加上「內容含有謊言成分」的政府警告；韓國警方與電訊監管機構合作阻止假消息；台灣亦警告散播假消息者會面臨受罰。社交網站亦有類似打擊假消息的行動，facebook表示會移除假消息，騰訊稱旗下微信程式加入工具協助揭穿謠言。
有關注言論自由的人憂慮，打擊針對新型冠狀病毒肺炎的言論或會令政府擴大控制權。英國人權組織「Article 19」的亞洲項目主管布爾（Matthew Bugher）稱，針對假信息把言論刑事化，很可能在爆發疫情期間扼殺重要消息的實時分享。
（中央社/路透社/法新社）
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