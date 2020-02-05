特朗普發表國情咨文　佩洛西當眾撕毁講稿副本 (15:47)

今次是特朗普上任以來第三份國情咨文，題為《美國的偉大復興》（The Great American Comeback）。特朗普稱，當他在2017年1月上任時，美國「屍橫遍野」，但在短短3年間新政府「以令人難以想像的速度向前」。特朗普又提到其任內推動減稅、放寬規管、與中國達成部分貿易協議、重新談判北美自貿協定等。

特朗普將未來的競選定調為阻止社會主義冒起之戰，表明不會容許社會主義毁掉美國醫保系統，明顯針對目前在民調領先的幾名民主黨左派參選人。

國情咨文在國會發表，事前已有多名民主黨眾議員表明缺席以示抗議。特朗普在進入會議廳後，向副總統彭斯和眾議院議長佩洛西遞上國情咨文講稿副本，但當佩洛西伸手欲與特朗普握手時，特朗普拒絕，她聳肩表示無奈。之後佩洛西向議員介紹時，只說：「議員們，美國總統。」有別於傳統比較高規格的說法：「議員們，我很榮幸向各位介紹美國總統。」

特朗普發表國情咨文後，站在其背後的佩洛西面露不悅之色，特朗普結束演說時，佩洛西更一手撕毁國情咨文講稿副本。

共和黨議員則熱烈歡迎特朗普，部分人在他上台時，高呼「多4年」，《紐約時報》形容猶如競選活動。

（紐約時報）