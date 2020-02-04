【武漢肺炎】韓禁囤積口罩等防疫用品　違者囚兩年罰33萬 (21:30)

以調查當天為基準，若商戶儲存防疫產品數量高於其去年每月平均銷量的150％，並保留貨品超過5天，即屬囤積。倘屬未滿一年的新經營者，就以其開業日至調查當天的每月平均銷量計算；開業未滿兩個月者，從其開業首10日的販賣變化情況判斷。

各界可向可疑商戶所在地的食品醫藥品安全處與市、道檢舉中心報告，若當局查證屬實，會向執法部門呈交個案。關稅廳、警察廳等部門自上月底起，已就相關牟取暴利個案調查90個地方。

韓國大型連鎖超市E-MART表示，1月27日至2月2日期間，口罩日均銷量達53萬個，為去年1月日均銷量的30倍；為確保顧客能買到口罩，有超市限一人買最多30個。在仁川市，相當於N95的韓國KF94口罩由上月一個售1000韓圜（約6.5港元），升至現時高達7000韓圜（約45.8港元）。

（韓聯社/News1）

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