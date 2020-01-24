【武漢肺炎】新加坡首現本地感染個案　韓國增一人確診三大百貨公司2．10休業 (22:43)

【18:46】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，新加坡今日（4日）宣布首次出現本地感染確診個案。

泰國和韓國分別新增6宗和1宗新型冠狀病毒肺炎個案。泰國確診6人中，4人為泰國人，兩人為中國人。韓國則再有從中國以外的國家受感染的患者，繼早前有患者在日本受感染，現另有一名女子遊泰國後感染，由於她在確診前的半個月內至少去過兩間醫院共5次，令人擔心其傳播風險。

韓國疾病管理本部中央防疫對策本部今早公布，一名42歲韓國女子到泰國旅遊後染病，是韓國第16宗確診的新型冠狀病肺炎個案。該患者到曼谷與芭堤雅旅行後，於1月19日回國，1月25日晚出現發冷及發燒等徵狀，1月27日到光州的21世紀醫院求診；同日又到過光州市全南大學接受幾項檢查。她1月28日曾到21世紀醫院求診3次，但發燒、咳嗽等情況持續惡化，2月3日送往全南大學醫院接受隔離，今日確診。其丈夫、子女共4人被隔離觀察。光州市馬上暫時關閉21世紀醫院，尋找接觸患者的醫護人員和病人等；留院的80多名病人不得外出或出院。

泰國衛生當局關注此個案，希望韓國提供患者去過泰國什麼地方和投宿過哪裏等，認為她在泰國感染的可能性低。為避免疫情擴散，韓國樂天、新世界、現代三大百貨公司，2月10日休業一天；免稅店即日起縮短服務時間。

泰國今日新增6宗確診個案，當中4名泰國人患者中包括一對曾到訪日本的夫婦，以及兩名曾接載中國遊客的司機。泰國迄今已確診25宗個案。

（法新社/韓國環球經濟時報/韓國先驅報/韓聯社/曼谷郵報）

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