【武漢肺炎】日本官房長官菅義偉：已促口罩製造商每天24小時趕工 (15:20)

菅義偉在記者會上稱，上月28日厚生勞動省與經濟產業省已促請製造口罩的業界團體增產，目前每天24小時趕工中。他說，會詳細掌握口罩生產、流通情况，早日解決口罩缺貨問題。中央社報道，日本民眾近日在電視上看到中國遊客或旅居日本的中國人大量蒐購口罩，對此感到憂心。有民眾表示，不只是預防感染新型冠狀病毒，目前正值考試季節，考生擔心流感，需戴口罩；花粉症季節亦將至，有些民眾要預備口罩。

受新型冠狀病毒疫情擴大影響，日本各鐵路公司已指示或鼓勵站務員、列車司機等要戴口罩；有鐵路公司亦下令全體員工要勤洗手和漱口。日本迄今確診20宗新型冠狀病毒肺炎個案，當中17人曾到過武漢。

（中央社/每日新聞）

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