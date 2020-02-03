【武漢肺炎】韓媒：大型郵局明起暫停送中國空運郵遞 (20:36)

中國面對新型冠狀病毒疫情，對口罩需求龐大，不少中港澳民眾都向海外採購。不過韓國有傳媒報道，因為中國春節假期延長，又減少了前往中國的航班，首爾、釜山等大型郵局由明日（4日）起暫停送往中國的空運郵遞，料將延誤對港澳的派遞工作。
首爾明洞等地的藥房、便利店、超市，近期一直有旅客搜購口罩，韓國購物網站的口罩銷量亦見飈升。韓國媒體E-Daily據讀者報料，再向郵政局查證，得悉韓國主要郵局將於周二起暫停接收往中國的航空郵遞。有僑居北京的韓國人說：「（韓國）親戚說買了口罩要寄來中國，卻聽見由明天起寄不了，感覺徬徨，所以拜託他們馬上去郵局寄。」
郵政職員說，首爾、京畿道、釜山等部分地區的郵政局由明日起，暫停接收寄往中國的航空郵件，因中國政府為遏止新型冠狀病毒肺炎擴散而延長了春節假期，令寄往中國的郵件大量積壓，而近期飛往中國的航班亦減少。報道指出，受影響的不僅是中國郵件，寄往港澳等地的國際郵件亦延遲派遞。京畿道坡州一間郵局職員說：「寄去中國、香港、澳門的郵件均延遲。」
本報記者登入韓國郵政網站，未見相關公告。不過《首爾金融》向郵政熱線查詢，接聽的職員說：「正在協議中。一旦網頁張貼公告，所有郵政局便將暫停收件……部分郵局正在這樣做。」
（綜合報道）
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