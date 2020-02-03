【武漢肺炎】韓媒：大型郵局明起暫停送中國空運郵遞 (20:36)

首爾明洞等地的藥房、便利店、超市，近期一直有旅客搜購口罩，韓國購物網站的口罩銷量亦見飈升。韓國媒體E-Daily據讀者報料，再向郵政局查證，得悉韓國主要郵局將於周二起暫停接收往中國的航空郵遞。有僑居北京的韓國人說：「（韓國）親戚說買了口罩要寄來中國，卻聽見由明天起寄不了，感覺徬徨，所以拜託他們馬上去郵局寄。」

郵政職員說，首爾、京畿道、釜山等部分地區的郵政局由明日起，暫停接收寄往中國的航空郵件，因中國政府為遏止新型冠狀病毒肺炎擴散而延長了春節假期，令寄往中國的郵件大量積壓，而近期飛往中國的航班亦減少。報道指出，受影響的不僅是中國郵件，寄往港澳等地的國際郵件亦延遲派遞。京畿道坡州一間郵局職員說：「寄去中國、香港、澳門的郵件均延遲。」

本報記者登入韓國郵政網站，未見相關公告。不過《首爾金融》向郵政熱線查詢，接聽的職員說：「正在協議中。一旦網頁張貼公告，所有郵政局便將暫停收件……部分郵局正在這樣做。」

（綜合報道）

武漢肺炎 相關報道：

美國稱中國沒接受協助 華外交部：美迄今未提供過實質幫助

國家衛健委：抗疫新藥正展開臨牀試驗 鍾南山：疫情未來10天至兩周出現高峰

廣州首次於門把發現新型冠狀病毒蹤迹

內地增至361人死超SARS 湖北省確診破萬

中國駐以色列代辦稱禁華公民入境如二戰排斥猶太難民 華使館道歉