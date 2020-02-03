【武漢肺炎】美國稱中國沒接受協助　華外交部：美迄今未提供過實質幫助 (18:19)

【14:57】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）認為，中國今次應對疫情比過去的危機處理更為透明，惟中方至今未有接受美國提供的協助。

奧布萊恩周日（2日）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時稱，「目前為止，中國人肯定比他們在過去的危機更透明化。我們對此表示讚賞。」他又表示，美國疾控中心和其他衛生專業人員已表達協助的意願，惟中方未有回應；並強調新型冠狀病毒肺炎是全球性問題，而美國擁有富經驗的專家，希望幫助中國的醫護人員。

另外，世衛前西太平洋地區主任尾身茂日前接受共同社訪問時稱，中國在應對武漢疫情的初期行動明顯滯後，但同時表示應對傳染病的初期行動滯後，是全球共同問題。他認為中國政府這次的應對行動積極，不過若非在疫情爆發初期封城，效果就很有限，世衛應把初期行動存在問題這一點告知中國及國際社會。

（中央社）

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