【武漢肺炎】中國駐以色列代辦稱禁華公民入境如二戰排斥猶太難民　華使館道歉 (09:49)

《耶路撒冷郵報》報道，戴玉明當日在以色列特拉維夫舉行的新聞發布會上稱，限制及禁止中國公民入境的做法錯誤，令人想起二戰猶太人遭大屠殺時，很多猶太人試圖尋求其他國家的幫助時遭受拒絕，只有非常少的國家對他們打開大門，當中包括中國。

中國駐以色列大使館其後發聲明致歉，稱無意將大屠殺的黑暗日子與當前局勢，以及以色列政府為保護其公民所作的努力作比較，若有人錯誤地理解信息，大使館願意道歉。

以色列上周四（1月30日）停止直飛中國的航班，以色列衛生部授權邊境管制人員拒絕過去兩周內到過中國的非以色列人入境，從中國返國的以色列公民須在家自我隔離兩周。

（耶路撒冷郵報/美國之音）

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