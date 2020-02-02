【武漢肺炎】德美阿聯酋各增1宗確診　韓增3宗至15宗 (15:10)

韓國3個案包括兩名國民

韓國新增3宗確診個案，累計15宗，第13宗病例患者是1月31日從武漢乘包機回國的僑民；第14宗病例患者是一名40歲中國女子，是第12宗病例患者的家屬，在家接受隔離時被確診感染新型冠狀病毒；第15宗病例患者是一名43歲韓國男子，1月20日從武漢回韓國。

美國新個案武漢回國

美國麻薩諸塞州新增1宗確診個案，是美國第8宗，當地公共衛生官員稱，患者是一名20多歲男子，近日從武漢回美國，他就讀麻省大學波士頓分校。

德國新個案為同一公司第七宗

德國新增1宗確診個案，累計8宗，當地衛生官員當地時間上周六（2月1日）稱，患者是一名33歲男子，是施塔恩貝格區（Starnberg）一間公司的第七名確診員工，他正在巴伐利亞一間醫院接受治療。

阿聯酋新個案曾到武漢

阿聯酋新增1宗確診個案，累計5宗，阿聯酋通訊社當地時間上周六稱，該患者曾到武漢，正接受治療，情況穩定。

（綜合報道）

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