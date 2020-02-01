【武漢肺炎】澳洲宣布即日起禁來自中國旅客入境 (21:52)

【19:50】越南航空部門宣布，即日起暫停所有來往中國、包括香港及澳門的航班。台灣的航班本來亦需暫停，但越南當局其後撤銷有關限制。

【16:38】澳洲總理莫里森今日（1日）宣布，即日起禁止所有自中國出發或轉機的旅客入境；澳洲公民、居民和其直系親屬除外，但也要在入境後接受隔離14日，預計新措施可大幅減少來自中國的旅客數量。

莫里森亦稱，澳洲對中國的旅遊警示上調至第四級，呼籲國民不要前往中國，特別是湖北省。外交部亦建議身處中國的公民考慮離開。

【09:01】美國應對新型冠狀病毒肺炎疫情的措施升級，周五（1月31日）宣布進入公共健康緊急狀態，並宣布從美東時間2月2日下午5時開始，暫時禁止過去14天內曾到訪中國的外國人入境，美國公民和永久居民的直系親屬則除外。

美國衛生與公眾服務部長阿扎（Alex Azar）在白宮舉行的簡報會上表示，總統特朗普已簽署有關上述「封關」措施的法令。而過去14天曾到過中國湖北省的美國公民，返美後將要強制隔離14天；從中國其他地方返美的美國公民，則需先經檢測及自我隔離兩周。

國土安全部代理副部長庫奇內利（Ken Cuccinelli）表示，從2月2日開始，所有來自中國的航班，將全部集中在7個指定美國機場降落，包括紐約甘迺迪國際機場、三藩市國際機場及洛杉磯國際機場等。

另外，美國疾控中心同日公布美國確診第7宗病例，患者是一名居於三藩市以南聖克拉拉縣的男子，他曾到過中國，現正在家中隔離。

（路透社）

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