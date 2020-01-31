【武漢肺炎】日本提升對中國旅遊警示　籲國民如非必要勿前往　包括港澳 (19:14)

【14:38】韓國新型冠狀病毒肺炎個案再增加，今日（31日）截至下午，中央應急處置本部公布新增5宗確診病例，累計11宗。而今早從武漢飛抵首爾的首架運載國民政府包機，機上368名公民中有18人出現發燒徵狀，抵達後已被送院。韓聯社報道，機上其中12人在武漢天河機場登機前接受檢疫時已出現徵狀，另有6人抵達首爾金浦機場後出現徵狀。其餘沒有徵狀的350人，按原定計劃乘坐政府安排的車輛前往隔離設施，隔離兩星期。另有一人在武漢因體溫過高未獲准登機。

在日本，政府當局今召開疫情應對會議，因應世衛把新型冠狀病毒疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），考慮提前在2月1日把新型病毒肺炎列為「指定感染症」。此政令原定2月7日實施，列明可以強制感染者隔離或入院。明日起若有感染者想入境，日本政府將會拒絕。

另外，該國第三班從武漢撤僑的包機今早抵達東京羽田機場，機上有149名日僑。

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