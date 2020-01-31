【武漢肺炎】俄羅斯首現確診病例　意大利頒布緊急狀態 (21:54)

【21:32】俄羅斯有兩名中國公民確診新型冠狀病毒肺炎，是俄國首次有確診病例。兩宗個案分別在俄國秋明市，以及與中國接壤的外貝加爾邊疆區確診。

【17:55】英國天空電視台報道，英國出現首宗新型冠狀病毒確診個案。確診兩人來自同一個家庭，正接受隔離治療，以防止進一步擴散。

泰國的士司機確診 疑被中國旅客感染

另外，泰國衛生官員今日表示，首次發現新型冠狀病毒當地人傳人個案，確診者是一名的士司機，沒有到中國的紀錄，相信是被來自中國的旅客感染。泰國目前的確診案例全部都是中國旅客或曾經到中國的泰國人。

【14:45】土耳其傳媒報道，科威特宣布暫停來往科威特與中國內地及香港的航班，科威特民航局發聲明稱，禁令涵蓋所有兩周內曾到中國內地或香港、持有科威特居留許可證或簽證的科威特公民，直至另行通知。

【10:30】新型冠狀病毒疫情蔓延全球，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周四（30日）稱，意大利出現首兩宗新型冠狀病毒確診個案，兩名患者為夫婦，是來自中國的遊客，目前正隔離治療。

當局宣布決定停止來往意大利和中國的航班，孔特相信意大利是首個歐盟成員國採取此措施，他有信心疫情能受控。

（路透社／法新社）

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