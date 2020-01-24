【武漢肺炎】世衛列新型肺炎「國際公共衛生緊急事件」　外交部：有信心打贏疫情防控戰 (08:15)

世衛緊急顧問委員會主席Didier Houssin表示，有關決定是基於中國的感染人數增加，境外的確診病例上升。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，過去數周大家目睹一種未知的病毒出現，並升級為前所未有的疫情爆發，憂慮病毒可能會蔓延到衛生系統較弱的國家。他強調，不是對中國投下不信任票，相反對中方控制疫情的能力充滿信心，希望可共同限制疫情進一步擴散。目前環球多間航空公司已暫停或減少來往中國的航班，他稱世衛反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。

外交部發言人華春瑩表示，新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，中國政府一直本着對人民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超出《國際衛生條例》要求，中方完全有信心和能力，打贏這場疫情防控阻擊戰。

（世界衛生組織／新華社／中央社）

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