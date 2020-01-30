歐洲議會通過英國脫歐協議　議員齊唱《友誼萬歲》送別 (13:47)

歐洲議會以621票對49票，通過英國脫歐協議。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在投票前表示，將會懷念英國，稱歐盟和英國依然是好伙伴，未來將展開新伙伴關係談判。馮德萊恩說，批准英國脫歐，只是歐盟與英國建立新伙伴關係的第一步，稱雙方應在氣候變化等領域攜手合作。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）發言時向英國送上祝福，稱歐盟將在捍衛成員國利益的同時，耐心及客觀地着手探討未來與英國的關係。

英國《每日電訊報》周三引述消息人士報道，首相約翰遜將於下周演說中向歐盟表示，他準備接受英國脫歐後，英國本土貨品運往北愛時接受邊境檢查。但約翰遜亦會強調，不會為了避免在貿易上出現摩擦而在主權上讓步，將反駁歐盟發出的警告。歐盟稱，英國若想達成最有利的貿易協議，必須接受歐盟的商品標準。

（路透社／英國廣播公司）

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