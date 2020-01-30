【武漢肺炎】日本首批撤僑3人呈陽性2人拒檢測　芬蘭確診首宗病例 (19:37)

俄羅斯關遠東邊境 停發電子簽證予中國公民

【19:30】為防新型冠狀病毒肺炎傳入，俄羅斯政府今日（30日）宣布，關閉遠東與中國接壤的邊境，並暫停給中國公民的電子簽證。俄羅斯周三已宣布會自1月31日起縮減中俄火車班次，中俄跨境火車只剩下莫斯科來往北京的直通火車。

菲律賓印度確診首宗個案

【18:05】菲律賓衛生部長今日公布，該國確診首宗新型冠狀病毒感染肺炎病例，患者是來自武漢的38歲中國女子，上周一（21日）經香港到達馬尼拉，上周六（25日）有輕微咳嗽，同日入住政府醫院接受治療。

印度衛生部今日亦證實首宗個案，一名在武漢大學讀醫科的喀拉拉邦女學生，返國後確診感染新型冠病毒感，正在醫院接受隔離治療及醫學監察，情況穩定。

【13:40】日本首批撤僑3人檢測呈陽性

日本厚生勞動省今日（30日）公布，昨日乘搭政府首班包機從中國湖北武漢市回國的日本僑民，其中3人對新型冠狀病毒檢測呈陽性，其中一名50多歲男子有發燒徵狀，另外兩人並無出現病徵，而無徵狀情況下檢出新冠病毒在日本尚屬首次。

日本首班包機昨日接載206名日本僑民回國，當中兩人不同意接受病毒檢測，其餘接受檢測的僑民中，13人出現發熱、咳嗽等徵狀，12人住院。首相安倍晉三對兩名日本人不同意接受檢測表示非常遺憾。

日本第二班包機於今早接載210名僑民從武漢飛抵東京羽田機場。

【08:36】芬蘭當局周三（29日）宣布出現首宗確診個案，32歲女患者來自武漢，到北部拉普蘭（Lapland）旅行，現時正在隔離病房留醫。15名懷疑接觸者正接受醫學監察。

另外，法國衛生部長比贊（Agnes Buzyn）周三表示，法國確診第五宗感染個案，患者是一名50歲、來自中國湖北省的遊客，亦是早前第四名確診病人、80歲男患者的女兒。

（路透社／芬蘭廣播公司／共同社）

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