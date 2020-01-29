【武漢肺炎】憂疫情擴散　多倫多現反華種族主義情緒 (21:45)

加拿大迄今確診3宗新型冠狀病毒肺炎個案，在華人聚居的多倫多，不少人擔心疫情大爆發，開始出現針對亞裔的恐懼情緒或歧視情況，例如有校區的家長聯署，要求禁止最近有家人到過中國的學生回校上課。
多倫多約克（York）學區約9000名家長聯署，要求最近到過中國的學生或其家人到過中國的學生禁止上學，並自我隔離17天。約克區教育局周一譴責有關請願，表示理解有學生及其家人感到焦慮，但警告任何人都可能感染及傳播新型冠狀病毒，「即使是基於其他人風險與安全考慮的正面意圖，那些假定或要求隔離的行為，仍會被視為偏見及種族主義」。
加拿大華人社會正義全國委員會（CCNC）臨時主席Amy Go表示，擔心不理性的公眾憂慮重臨，「我不希望好像2003年（SARS）一樣，但它正在發生，且會被（社交媒體）放大」。多倫多一名博客周一（27日）在Instagram發布在一間中國新餐廳的食評，迅即收到大量種族主義的評論。
新型冠狀病毒肺炎亦打擊多倫多唐人街的生意，多倫多華埠商業促進區主席Tonny Louie表示，當地的商業活動轉弱。例如一間重慶火鍋店，周二所有員工都戴了外科口罩，但無濟於事，街上人流已減少。
（衛報/路透社/加拿大廣播公司）
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