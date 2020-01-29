【武漢肺炎】阿聯酋首宗確診患者來自武漢　中東首例　德國星洲各增3宗 (22:15)

確診的旅遊巴士司機本月曾兩度接載來自武漢的旅遊團，行駛大阪和東京兩地。他本月25日到奈良縣內醫療院所就醫後住院，28日確診感染新型冠狀病毒肺炎。

【20:33】新加坡《海峽時報》報道，衛生部證實再有3宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，令該國確診個案增至10宗。3宗個案均為來自武漢的中國人，當局表示，暫未有證據顯示病毒在社區擴散。

第八和第九宗個案是均為56歲的夫婦，於1月19日抵達新加坡，兩人在往新加坡的航班上沒有病徵，於上周五（24日）出現病徵後前往醫院求診。第十宗個案是一名在貨輪工作的56歲男子，於1月20日由武漢飛抵新加坡。

【17:00】德國衛生部周一（27日）確診首宗個案後，翌日再確診3人染病，他們曾接觸首宗個案患者，是歐洲本土首宗人傳人個案。衛生官員表示，德國首例是巴伐利亞州一名男子，遭一名來自中國的同事傳染。該中國女子逗留德國期間曾參加公司培訓活動，現已返回中國，德國當局現安排曾與她接觸的40名員工接受檢測。

法國周二（28日）確診第4宗新型冠狀病毒肺炎個案，患者為一名年老的中國遊客，現時在巴黎留院，情况嚴重。

【15:52】阿聯酋當局今日（29日）表示，國內出現首宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，患者來自一個武漢的家庭，是中東地區首現確診病例。

阿聯酋通訊社（WAM）引述阿聯酋衛生及預防部報道，一個武漢家庭有成員感染新型冠狀病毒，但沒說明確實感染人數，只稱患者目前情況穩定，並接受醫療監察。

阿聯酋是航空交通樞紐，其迪拜國際機場是全球第三大繁忙機場。迪拜和阿布扎比的主要機場上周表示，會篩檢抵埗的中國遊客。迪拜政府上周表示，去年有超過98.9萬中國遊客到訪，預計今年突破100萬。

現時不少航空公司擔心疫情擴散，減少往返中國航班，但阿聯酋航空今日表示，航班會正常運作。迪拜環球港務集團（DP WORLD）則限制僱員前往中國。

（路透社/法新社）

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