【武漢肺炎】日本撤僑包機抵東京　厚生勞動省：機上有4人發燒咳嗽 (11:46)

沒有徵狀的包機乘客，將送往國立國際醫療研究中心接受檢查。即使是新病毒檢測呈陰性，也被要求未來兩周盡量避免外出。

日本外相茂木敏充周二（28日）稱，有650名在武漢的日本國民希望能回國，政府將再安排兩架包機接載國民。首相安倍晉三強調，政府會研究任何可能的方法協助想返回日本的國民。

另外，美國派出的包機已離開武漢，預料於美國時間周三抵達加州Ontario。國務院指出，機上約240名領事館人員、家屬等美國公民，上機前接受過檢查。包機中途會在阿拉斯加安克雷奇停留加油，其間機上乘客要再接受檢測，若出現病徵會被安排於當地隔離。至包機飛抵Ontario，機上所有人須接受疾病預防與控制中心（CDC）的醫學監測及隔離至少3天，若出現病徵，會被安排隔離14天。

澳洲亦準備派包機從武漢撤走國民，總理莫里森周三表示，乘包機回國的乘客，會先在聖誕島隔離14天。歐盟則說，將派出兩架包機接載歐盟公民回國，第一架包機將接載250名法國人。

（共同社/路透社/法新社）

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