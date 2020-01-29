【武漢肺炎】各地航空公司削減來往中國航班　美商務部長取消訪華 (11:20)

各地航空公司亦因應情況削減航班，包括加拿大航空（Air Canada）及德國漢莎航空（Lufthansa），其中加拿大航空指出，由於新型冠狀病毒疫情影響旅客外遊的心情，已取消部分飛往中國的航班。

韓國廉航首爾航空（Air Seoul）表示，將停飛所有前往中國的航線；中華航空則會重新調整並取消1月31日至2月10日往返中國的部分航班；長榮航空表示或取消部分飛往中國的航班；國泰航空稱，會盡量減少機組人員在中國所有地點過夜停留。

美國商務部宣布，因應中國的新型冠病毒疫情，商務部長羅斯（Wilbur Ross）取消原定今個星期的訪華行程。據外媒早前報道，由於擔心新型冠狀病毒疫情，白宮考慮取消來往中美的所有航班。不過路透社表示，白宮周二決定不會暫停由中國飛往美國的航班，指出總統特朗普已告知美國航空公司，並無採取任何取消航班的行動。

（路透社／美國有線新聞網絡／中央社）

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