高比拜仁直升機濃霧中飛行　墜毁前曾被警告飛得太低 (15:04)

美國聯邦航空局管理局（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）正調查今次墜機意外。NTSB周一（27日）表示，事發當日洛杉磯一帶有濃霧，能見度極低，連洛杉磯警方都不准旗下直升機起飛。高比拜仁等人乘坐的直升機於早上9時06分起飛，一直以約1400呎高度飛行，其後機師向航空管制員要求以「特殊目視飛行原則」（Special visual flight rules）飛行獲准，並要求提供導航協助。

航空管制員及後曾警告機師，稱直升機飛得太低，雷達未能追蹤該機，難以提供協助，約4分鐘後機師回覆稱會爬升以避開雲層，早上9時45分後機師再沒有與地面通話，當局於9時47分接報直升機墜毁。根據飛行數據，當時直升機曾爬升至2300呎。

NTSB表示，機師要求在「特殊目視飛行原則」下飛行並不罕見，但當局一向不建議這樣做。「特殊目視飛行原則」為容許機師可於較差天氣情況下飛行。

NTSB及FAA均有派員到墜機現場蒐證，形容現場「情況慘烈」，目前尋獲3具遺體，將經由鑑證確定身分，會繼續搜索其他遺體。

（CNN）

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