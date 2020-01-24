【武漢肺炎】世衛：疫情對全球構成「高風險」　承認早前稱風險「中等」說法不正確 (12:30)

世衛於周日的報告中指出「中國面對的疫情風險非常高，而在區域與全球的風險水平屬高」，並於註腳寫道於上周四（23日）至上周六（25日）發布的報告中稱疫情風險屬「中等」的說法不正確。

世衛周一（27日）發表報告表示，據不完整統計，中國以外的確診患者年齡在2歲到74歲之間，中位數為45歲，71%患者為男性。

另外，中國常駐聯合國代表張軍周一與聯合國秘書長古特雷斯會面，張軍表示，中國政府高度重視疫情防控工作，會以高度負責的態度與國際社會開展合作，當前疫情防控正處於關鍵階段，中方完全有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰。

古特雷斯回應稱，在此關鍵時刻，聯合國與中國政府和人民堅定地站在一起，聯合國願向中方提供一切可能的支持和幫助。

（綜合）

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