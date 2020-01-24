【武漢肺炎】俄羅斯關閉遠東接壤中國邊境　日本增兩病例　屬首宗本土感染 (18:32)

另一名確診者是在武漢居住的40多歲男性，本月20日入境日本，當時未有症狀，26日到愛知縣的醫療設施求診。他從未到過武漢的海鮮市場，亦一直有戴口罩。

【17:15】台灣中央流行疫情指揮中心公布，當地新增兩宗境外輸入病例，累積確診案例達7宗。指揮中心亦宣布擴大對大陸旅遊疫情建議，提升至第三級警告（Warning），呼籲民眾如非必要應避免前往。

【16:50】俄羅斯塔斯社周二報道，俄羅斯3個接壤中國的遠東地區，將關閉邊境至2月7日。該3個邊境地區是與黑龍江接壤的猶太自治州、伯力及阿穆爾州。

【15:14】泰國新增確診6宗中國旅客感染武漢肺炎病例，至今累計14宗。

【12:12】內地新型冠狀病毒感染肺炎持續蔓延至世界各地，美國國務院周一（27日）更新對中國的旅遊警示，由第二級「提高警惕」提升至第三級「重新考慮」，促請美國民眾慎重考慮是否前往中國。針對疫情核心地區湖北省的旅遊警告目前維持最高第四級「不要前往」。總統特朗普周一在Twitter表示，已向中國表達願提供必要協助。

加拿大周一再多一人對新型冠狀病毒檢測呈陽性，為首名確診病人的妻子。加拿大亦呼籲民眾避免前往湖北。

德國同日證實出現該國首宗確診新型冠狀病毒個案，成為繼法國後，第二個出現確診個案的歐洲國家。巴伐利亞州衛生官員表示，施塔恩貝格（Starnberg）一名男子確診，正接受隔離治療，目前情況良好。

（法新社／路透社／美國之音／中央社／NHK／朝日新聞）

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