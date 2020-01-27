【武漢肺炎】蒙古關閉接壤中國邊境　大馬禁湖北人入境 (18:22)

英國外交部表示，正協助身處湖北省的英國公民撤離。西班牙政府亦稱，正與中國及歐盟合作，將安排在武漢的約20名西班牙公民回國。

俄羅斯旅行社協會今表示，停辦所有中國旅行團，現階段只會盡力安排在當地旅行的俄羅斯人回國。

【15:48】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，美、韓和澳洲等國再有新增個案。路透社報道，蒙古從今日（27日）起關閉接壤中國的邊境交通，禁止人車出入，並於今起至3月2日關閉所有大學及教育機構，取消所有公眾集會，以防疫情擴散。

台灣今日確診第5宗境外傳入的新型冠狀病毒肺炎，患者為一名50多歲女子，去年10月下旬赴武漢工作。她沒有華南海鮮市場活動史及禽畜接觸史，今年1月20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，隨即送往隔離病房，今日確診。總統蔡英文表示，政府已做好防疫準備，呼籲民眾毋須恐慌。

韓國疾病管理本部今日表示，一名到過武漢、本月20日入境的55歲韓國男子確診感染新型冠狀病毒，是韓國第4宗病例。該患者回國後，本月21日出現感冒症狀求醫，25日出現發燒、肌肉痠痛等症狀再度求醫，列為觀察對象，今日確診。

日本共同社引述政府消息人報道，最快明日（28日）安排包機到武漢，接走滯留當地的日本公民。首相官邸消息人士表示，若中方要求，從成田飛往武漢時也可運輸支援物資。共同社亦引述車廠本田稱，將讓在武漢工作的員工、家屬和出差者約30人乘坐政府包機回國。

美國疾病控制與預防中心（CDC）周日（26日）表示，美國境內新型冠狀病毒肺炎確診病例增至5宗，預期個案會繼續上升。每名患者都曾去過武漢，他們分別來自加州（兩宗）、伊利諾伊州、華盛頓州、亞利桑那州。CDC表示，目前26州約100人接受新型冠狀病毒測試。

澳洲今日證實第5宗武漢肺炎個案，患者是一名21歲女子，她在武漢封城前乘搭最後一班航機由武漢飛往悉尼。她抵達24小時內出現病徵，前往急症室求診。另外，澳洲政府官員表示，目前正跟中國政府商討如何撤走在武漢的100名兒童及年輕人。

瑞士傳媒周日報道，國內出現兩宗懷疑新型冠狀病毒肺炎個案，患者之前到過中國，現正在蘇黎世一間醫院隔離。瑞士目前沒有確診病例。

（路透社/法新社/中央社）

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