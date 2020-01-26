【武漢肺炎】美國安排專機撤走武漢總領館員工　韓國擬包機撤僑 (13:49)

【13:25】美國國務院周日（26日）宣布將撤走美國駐武漢總領事館的員工，並預留小部分機位讓身在武漢的美國公民離開。美國國務院發電郵稱，部分公民可於周二（28日）乘搭一班由武漢前往三藩市的航班，受感染風險較大的公民將優先獲得機位。

另外，韓聯社報道，韓國國務總理丁世均上周五（24日）主持有關新型冠狀病毒肺炎疫情的緊急會議，決定爭取安排包機從湖北省武漢市撤僑。韓國外交部昨日（25日）將湖北省旅遊安全預警級別由第二級黃色預警「審慎前往」上調至第三級紅色預警「建議撤離」。

韓國駐武漢總領事館已初步徵詢居留當地的500多名僑民及留學生的回國意願。政府相關人士表示，在獲得中國政府的許可後，外籍人士可以乘車撤離。政府正制定他們回國後的防疫安排。據報，目前並無當地韓國公民確診或懷疑感染病例。

（路透社/韓聯社）

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