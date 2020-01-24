【武漢肺炎】美國確診第二宗個案　向湖北發最高級旅遊警告　特朗普讚中國盡力遏制疫情 (16:14)

第二宗確診的病人為一名60多歲、於芝加哥居住的女子，她去年12月曾前往武漢，上周一（13日）返回芝加哥，於飛機上並無出現病徵，返抵美國數日後感到不適，其後前往醫院接受隔離治療。

疾病預防控制中心表示，這名病人情況穩定，她返抵美國後大多時間留在家中，近期與她有過緊密接觸的人不多，緊密接觸者目前未出現病徵。中心又指出，目前美國22個州共有63宗疑似病例，這些病人正接受中心檢測，其中一人為最近曾前往武漢的中國留學生。

另外，國務院已要求美國官員及其家屬若非必要留在武漢，便應撤離。而特朗普於Twitter發文稱，中國正盡力遏制疫情，問題會得到解決，他代表美國人民感謝中國國家主席習近平。

（BBC/travel market report）

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