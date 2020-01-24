【武漢肺炎】法國澳洲馬來西亞首錄確診個案　大馬3宗均為星洲首病者親屬 (18:35)

【15:25】全球多地繼續出現新型冠狀病毒肺炎病例，法國、澳洲及馬來西亞首次出現確診個案。法國周五（24日）確診3宗病例，是該國以至歐洲首次出現病例。

法國錄得3宗確診個案，分別是巴黎兩宗及波爾多一宗。其中一名患者是48歲男子，曾到過武漢。另外，其中兩名病人是親屬關係。法國當局預計確診個案會增加。

澳洲今日（25日）確診首宗個案，病人正接受隔離治療。維多利亞省健康官員稱，患者是一名中國籍男子，他本月19日抵達墨爾本，之前曾在武漢逗留兩星期，現時情況穩定。澳洲當局將追蹤與該名男子同飛機的乘客，以監察情況。

馬來西亞衛生部今日公布確診3宗個案，患者全是新加坡首名確診病人、66歲武漢男子的親屬，分別是他的妻子、11歲和2歲的孫兒。他們和另外5名親人，與新加坡確診男子一同於1月20日從廣州飛往新加坡，22日入境馬來西亞。

日本厚生勞動省今午表示，當地確診第三宗病例。日本放送協會（NHK）報道稱，該患者是從武漢赴日旅遊的中國女子，年約30歲。

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