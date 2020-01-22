英傳媒：調查揭沙特王儲入侵貝索斯手機 (21:50)

自美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）去年1月披露貝索斯的婚外情，公開他與情婦的照片和私密通訊後，貝索斯聘請專家調查信息如何流入小報手中。調查發現在2018年5月1日，穆罕默德的私人WhatsApp帳號，向貝索斯發送含惡意程式的加密影片檔案。貝索斯的手機隨後數月持續輸出共數十Gb數據，但以往每日平均僅數百kb。

調查報告指出，穆罕默德在卡舒吉2018年10月被殺後曾兩度透過WhatsApp聯絡貝索斯，顯示他或事先知道貝索斯一些私底下的討論，例如貝索斯去年2月被告知沙特針對他採取網絡行動，兩日後便收到穆罕默德帳號的信息，稱「你聽到或被告知的信息並不正確，時間會讓你知道真相，我和沙特都沒有針對你或亞馬遜」。

沙特方面一直否認入侵貝索斯的手機，並稱謀殺卡舒吉是「自把自為的行動」。

（衛報/金融時報/紐約時報）

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