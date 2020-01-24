【彈劾特朗普】參議院審訊展開　民主黨提動議傳召白宮高官作證及索文件全遭否決 (13:44)

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參議院民主黨少數派領袖舒默（Chuck Schumer）提出三項動議，要求發出傳票迫令白宮、國務院、行政管理及預算辦公室（OMB），交出特朗普與烏克蘭往來的通訊紀錄和文件等，但全以53票對47票被否決。舒默隨即再提出一項動議，要求傳召白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）作證，但同樣被否決。

民主黨批評共和黨沒有履行公平審訊的原則，指摘他們掩蓋總統的不當行為。作為控方的首席彈劾管理人、民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）向參議員說：「你們應該要看這些文件。你們應該想知道這些私人電郵和短訊說什麼。美國人希望有一個公平審訊，但是很多美國人都不相信這會出現，讓我們證明他們錯了。」

此外，參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）與包括共和黨在內的參議員開會後，同意修改原先提出希望「速戰速決」的審訊規定，允許控辯雙方在3天內各有24小時開案陳辭時間，而非僅兩天、每日12小時。

早前民主黨控制的眾議院調查指出，特朗普曾施壓烏克蘭公開調查民主黨總統參選人拜登和其兒子，藉此打擊對手選情，以及妨礙眾議院彈劾調查。眾議院上月通過彈劾特朗普濫用職權及妨礙國會調查。共和黨目前在參議院擁有過半席位，料彈劾不會獲通過。

（BBC/衛報）

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