【武漢肺炎】首宗泰國人感染個案　倫敦希斯路機場設專區分隔武漢旅客 (19:30)

希斯路機場是歐洲最繁忙的機場，每天有超過20萬乘客進出，單在今日有17航班從中國降落希斯路機場，其中一班來自武漢。英國傳媒報道，有關客機會降落在4號客運大樓一個隔離區，醫護人員會查看機上乘客。

【16:15】泰國今日確診第四宗新型冠狀病毒感染病例，其中3人為中國籍，1人為泰國人，全部患者均有武漢旅遊史。

泰國公共衛生部表示，新增個案的患者為泰國人，是一名73歲女性，她早前曾到過武漢，回國後因發燒被隔離，目前在佛統府一間醫院接受治療，病情有好轉。衛生部長Anutin Charnvirakul表示，當局正加強在機場檢查，以找出有發燒、咳嗽、頭痛及呼吸困難等徵狀的旅客。

另外，澳洲昆士蘭衛生部門證實，一名近期曾到武漢家鄉的男子，其樣本經檢測顯示對新型冠狀病毒呈陰性反應；患者暫時被隔離在布里斯班的住所。

美國確診首宗新型冠狀病毒感染病例

【08:12】內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，再有輸出海外個案。美國疾病控制與預防中心（CDC）周二（21日）公布，當地首度確診一宗感染新型冠狀病毒的肺炎個案，患者病發前曾前往中國武漢市。中心發言人表示，美國已加強來自武漢航班的旅客篩檢。

CDC表示，該名居於華盛頓州斯諾霍米甚（Snohomish）的30歲男患者，上周三（15日）抵達西雅圖塔科馬國際機場時，當時沒出現發燒等病徵。周日（19日）他開始出現病徵，前往求診，翌日下午經檢測後證實感染新型冠狀病毒，他目前正在當地一間醫療中心接受隔離治療。

該男患者報稱，在武漢沒有去過濕貨街市或活家禽市場，亦不認識任何確診患者。CDC現時已將其針對武漢的預警級別，由一級提高至二級，要求旅客加強防禦措施。在此警告級別下，中心建議美國民眾避免非必要的武漢旅行。

而上周五（17日）美國開始在三藩市、洛杉磯及紐約甘迺迪國際機場採取防疫措施後，現時亞特蘭大及芝加哥國際機場亦要增設防疫措施，所有來自武漢的航班，亦要改道前往上述機場接受篩檢。

（美國有線電視新聞網／路透社／ABC新聞／法新社）

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