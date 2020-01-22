【武漢肺炎】美國確診首宗新型冠狀病毒感染病例　患者曾到武漢 (08:12)

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，再有輸出海外個案。美國疾病控制與預防中心（CDC）周二（21日）公布，當地首度確診一宗感染新型冠狀病毒的肺炎個案，患者病發前曾前往中國武漢市。中心發言人表示，美國已加強來自武漢航班的旅客篩檢。
CDC表示，該名居於華盛頓州斯諾霍米甚（Snohomish）的30歲男患者，上周三（15日）抵達西雅圖塔科馬國際機場時，當時沒出現發燒等病徵。周日（19日）他開始出現病徵，前往求診，翌日下午經檢測後證實感染新型冠狀病毒，他目前正在當地一間醫療中心接受隔離治療。
該男患者報稱，在武漢沒有去過濕貨街市或活家禽市場，亦不認識任何確診患者。CDC現時已將其針對武漢的預警級別，由一級提高至二級，要求旅客加強防禦措施。在此警告級別下，中心建議美國民眾避免非必要的武漢旅行。
而上周五（17日）美國開始在三藩市、洛杉磯及紐約甘迺迪國際機場採取防疫措施後，現時亞特蘭大及芝加哥國際機場亦要增設防疫措施，所有來自武漢的航班，亦要改道前往上述機場接受篩檢。
（美國有線電視新聞網／路透社／ABC新聞）
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