【武漢肺炎】澳洲出現首宗懷疑個案　菲律賓5歲男童疑受感染 (14:57)

菲律賓阿克蘭省衛生部亦正監察3名飛往長灘島的中國旅客，他們均有輕微呼吸道症狀，但沒去過武漢，亦無接觸過確診新型冠狀病毒肺炎的病人，他們的樣本已被送往檢測。

【14:01】內地由新型冠狀病毒引起的肺炎疫情持續，且出現多宗輸出國外的病例，多國陸續加強防疫措施。澳洲今日（21日）公布，將對由中國武漢乘坐直航飛機到悉尼的旅客進行篩檢。同日澳洲出現首宗懷疑個案，一名從武漢回到澳洲的男子出現呼吸道症狀，當局正檢測他是否感染冠狀病毒。

昆士蘭省首席衛生官員楊格（Jeannette Young）表示，該男子由武漢飛到悉尼，因出現呼吸道症狀前往求醫，目前留在布里斯班家中隔離。楊格表示，因澳洲尚未能進行新型冠狀病毒測試，故目前只能為該男子作冠狀病毒測試，估計數天後有結果，稍後澳洲亦會向世衛索取有關新型冠狀病毒的資料。

澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）表示，現時悉尼每星期有3班來自武漢的直航客機，從周四（23日）抵悉尼的武漢航班開始，當局會向相關乘客派發防疫資料小冊子，並要求他們如有發燒或懷疑染病須自行申報，但暫時不會為他們量體溫。但墨菲指出，新型冠狀病毒肺炎的潛伏期約為一星期，而且武漢旅客還有其他途徑入境澳洲，承認這措施只能提供有限度保護，不足以完全防止病毒進入澳洲。

（澳洲廣播公司）

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