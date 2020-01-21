澳洲山火釀動物大災難　20物種瀕滅絕【圖輯】 (09:05)

澳洲樹熊基金會指出，去年9月發生山火前，澳洲約有4.7萬至8.5萬隻野生樹熊。在澳洲，樹熊（koala）一​​詞在多種原住民語言中意指「不喝水」，因為樹熊平時不喝水，而是透過吃尤加利樹葉吸取水分，惟自9月至今山火已燒毁澳洲約1000萬公頃土地，令樹熊需要另覓水源。

世界自然基金會（WWF）表示，樹熊的棲息地遭受破壞，牠們被迫在曠野找尋新家園，其間牠們面對可能遭車撞，被狗襲擊，亦可能患衣原體病和長時間承受壓力。WWF稱，過去20年，樹熊數量已經減少了四分之一，若以這種速度推算，樹熊到了2050年可能已經絕種。

（英國每日郵報／英國都市日報）

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